“Non si fuma in ufficio”: viene aggredito e ha un malore, soccorso dal 118 Un ausiliare dell’Anm sarebbe stato aggredito negli uffici del parcheggio Brin di Napoli per aver detto che la puzza di fumo all’interno era “eccessiva”. Ricoverato per un malore dopo l’aggressione, Sansone: “Fatto gravissimo”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I soccorsi del 118 giunti sul posto. Foto Marco Sansone

Avrebbe rimproverato alcuni dipendenti di un ufficio perché c'era troppa puzza di fumo, ed uno di loro lo avrebbe aggredito in malo modo non accettando la critica. L'uomo ha accusato un malore ed è stato soccorso dai sanitari del 118: la vicenda è accaduta a Napoli, negli uffici del Parcheggio Brin. Lo ha raccontato in una nota Marco Sansone, sindacalista dell'Unione Sindacati di Base.

La vicenda all'interno del Parcheggio Brin di Napoli

Secondo quanto ricostruito, l'uomo aggredito è un ausiliare del traffico che si era recato negli uffici del Parcheggio Brin dell'Azienda Napoletana Mobilità, per ritirare il gel disinfettante di cui l'azienda rifornisce periodicamente i suoi dipendenti e qui avrebbe notato diverse persone che fumavano, facendo loro presente che fosse vietato e che la puzza di fumo fosse particolarmente eccessiva. A quel punto, sarebbe intervenuto uno dei presenti, pare fosse addirittura il Coordinatore Anm del settore sosta presente in quel posto, prima insultandolo e poi spintonandolo. L'uomo, sorpreso dalla reazione, ha accusato un malore tanto che sono dovuti arrivare i soccorsi del 118 sul posto. Portato all'ospedale Evangelico Villa Betania in Via Argine a Napoli, l'uomo è sotto osservazione ma non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Sansone (USB): "Fatto gravissimo"

"Non è la prima volta che i lavoratori del settore sosta ANM denunciano episodi del genere che, però, non erano mai sfociati addirittura in aggressioni fisiche", ha spiegato Marco Sansone del Coordinamento Regionale USB Lavoro Privato, "ci risulta che, una volta dimesso, il lavoratore depositerà formale denuncia agli organi competenti per quanto accaduto, intanto siamo curiosi di sapere, una volta accertati i fatti, come si comporterà l'ANM nei riguardi del Responsabile di settore. A parti invertite, al lavoratore non avrebbero dato nemmeno il beneficio del dubbio".