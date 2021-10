Non controllano i green pass dei clienti, multati cinque locali di Napoli Cinque locali di Napoli sono stati multati per non aver chiesto il green pass ai propri clienti: inoltre, vendevano alcolici dopo le 22, che in Campania è ancora vietato almeno fino al 31 ottobre e salvo ulteriori proroghe. Scoperti anche sette lavoratori in nero tra pub e pizzerie dal Vomero al Centro Storico.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Cinque locali di Napoli sono stati multati per non aver chiesto il green pass ai propri clienti: i carabinieri, impegnati nel far rispettare le normative anti-contagio, hanno controllato diversi locali tra il Vomero ed il Centro Storico, scoprendo in alcuni casi anche irregolarità nei contratti dei lavoratori e altre regole aggirate. In primis, per cinque locali è scattata la sanzione amministrativa, ovvero una forte multa, per non aver richiesto il green pass all'ingresso ai propri avventori. Inoltre, sono stati scoperti mentre somministravano bevande alcoliche dopo le 22 (divieto che è ancora in vigore in Campania, almeno fino al 31 ottobre salvo ulteriori proroghe), ed anche in questo caso sono scattate multe severe.

Tanti anche i controlli per il mancato utilizzo di mascherine e per assembramenti, soprattutto nei luoghi più frequentati della movida. Ma non sono mancati neppure i reati "tradizionali": scoperta una pizzeria di Chiaiano con due lavoratori in nero ed un'altra pizzeria nel quartiere Marianella con ben tre lavoratori in nero. In questo caso, oltre alle multe, sono scattate anche le sospensioni delle attività commerciali, in attesa delle decisioni della Prefettura. Sospesa la licenza anche ad un pub del Vomero, dove il titolare è stato sorpreso con 2,4 grammi di marijuana ed anche per avere due lavoratori in nero nel suo locale. Nel corso dei controlli del sabato sera, denunciati anche quattro parcheggiatori abusivi, e due giovani che avevano con sé un coltello nascosto. Altri diciotto giovani, invece, sono stati segnalati alle autorità competenti come assuntori di droghe.