Noleggia un’auto e percorre 70 chilometri solo per tentare la truffa dello specchietto: denunciato Un 30enne residente nella provincia di Napoli è stato denunciato per tentata truffa dai carabinieri a Montoro, nella provincia di Avellino.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ha noleggiato un'automobile e ha poi percorso circa 70 chilometri soltanto per tentare la truffa dello specchietto, tristemente nota e ormai, purtroppo, molto comune: per questo, un 30enne residente nella provincia di Napoli è stato denunciato per tentata truffa dai carabinieri a Montoro, nella provincia di Avellino.

Il 30enne, infatti, alla guida dell'auto a noleggio ha simulato un incidente con un automobilista del posto, pretendendo da lui una somma di denaro per riparare al danno subito, in realtà inesistente. Il malcapitato, però, non ha abboccato e ha allertato immediatamente i carabinieri: prima che i militari potessero giungere sul posto, però, il 30enne si è dato alla fuga.

Ai carabinieri è bastata una ricerca veloce per individuare il 30enne, che ha già precedenti di polizia per reati specifici: l'uomo è stato così denunciato per tentata truffa alla competente Autorità Giudiziaria.

Come detto, la cosiddetta truffa dello specchietto è molto comune. Il modus operandi è sempre lo stesso: il truffatore fa credere a un ignaro automobilista di aver causato un incidente e di aver arrecato un danno alla sua automobile, chiedendo come risarcimento una somma di denaro che, spesso, varia tra i 50 e i 200 euro.