Due mini-proteste no green pass a Napoli. E spunta il busto di San Gennaro A Napoli due proteste no green pass: una davanti al Duomo con tanto di busto di San Gennaro, assurto a simbolo anti-vaccinista. L’altro presidio in piazza Dante, con tanto di palachetto ai piedi della statua del Sommo Poeta.

A cura di Redazione Napoli

Doppia protesta no green pass a Napoli: due piccoli presidi, uno da un centinaio di persone scarso davanti al Duomo, l'altro di circa trecento manifestanti in piazza Dante. Le istanze sono quelle che ormai ben conosciamo: abolizione del passaporto vaccinale e di tutte le restrizioni per chi non intende immunizzarsi contro Covid-19. Solidarietà è stata espressa ai portuali di Trieste stigmatizzando le cariche della polizia dei giorni scorsi per liberare i varchi dello scalo portuale e riaprirlo. Fra gli aspetti curiosi del pomeriggio, un estemporaneo busto di San Gennaro in cartongesso, posizionato proprio sulla scalinata del Duomo in cui sono custodite le reliquie del patrono di Napoli. Il busto recava la scritta "San Gennaro no green pass". .I manifestanti hanno provando a riunirsi all'altro corteo, ma il tentativo è stato respinto dai cordoni delle forze dell'ordine.

Appello all‘unità del movimento nazionale nopass nel presidio di piazza Dante, dove un piccolo palco è stato allestito ai piedi della statua del Sommo Poeta per permettere ad alcuni dei presenti di intervenire con il megafono. Striscioni con slogan contro il green pass sono stati affissi alla cancellata che circonda la statua al centro della piazza.