napoli
Elezioni Regionali 2025

Nino Simeone (lista Fico): “Il Pd parla di parità di genere ma non la pratica in giunta regionale”

“La posizione dei Dem in Campania è politicamente incomprensibile e in aperta contraddizione con le posizioni nazionali del Pd”
A cura di Ciro Pellegrino
Elezioni Regionali 2025

«Se questi erano i presupposti di partenza il presidente è stato un mago a metterli d'accordo. Però c'è un problema politico bello grande e riguarda i grandi partiti di questa maggioranza regionale». Nino Simeone, capogruppo della lista Fico in Consiglio regionale parla poco prima che Roberto Fico renda nota la giunta.

A chi si riferisce?

Al Pd, alla lista dei deluchiani.  Sto parlando di politica e non di persone, considero tutti i nomi che sto leggendo di  primo piano. Tuttavia…

Giunta regionale Campania, Fico ha la lista di assessori e deleghe: fra qualche ora l'annuncio

Tuttavia?

E andiamo, io pure votai alle primarie Elly Schlein dopo averla ascoltata parlare di donne, pari opportunità. Ma a questo giro le pari opportunità il Partito Democratico dove le ha messe? Leggo  dalla  stampa di 4 assessori su 10 all'asse Pd-Lista De Luca “A testa alta”, che tra l'altro sarebbero tutti iscritti al Partito Democratico e senza alcuna presenza femminile in campo, saremmo di fronte a una scelta di queste due formazioni, politicamente incomprensibile e in aperta contraddizione con le posizioni nazionali del Pd sul tema della rappresentanza.

Le donne però pare ci saranno in giunta.

Perché Casa Riformista, Mastella, Avs hanno aderito alla richiesta del presidente Roberto Fico di tener conto di una rappresentanza femminile nella squadra che metterà in campo per il governo della Regione Campania. Quindi è doveroso ringraziare gli altri partiti e le liste della coalizione che invece garantiranno la presenza delle donne in giunta.

C'è anche la questione delle commissioni in Consiglio regionale ad aver inasprito il clima.

Se la politica ha ancora un senso non possono prevalere soltanto logiche basate sul peso elettorale. Diciamo. che in Consiglio avremo modo di discutere di molte cose.

