Niente giorni di malattia sul certificato: aggredisce tre medici e sfonda una porta Aggredisce tre medici e devasta la Guardia Medica di Casoria. Motivo? Non è soddisfatto del certificato di malattia senza giorni di riposo.

A cura di Redazione Napoli

Ha aggredito tre medici di guardia e sfondato una porta. Motivo? Non era soddisfatto. E non perché non era stato sottoposto a visita o cure o perché aveva avuto una brutta diagnosi. Semplicemente perché voleva giorni di malattia sul certificato che giustifica l'assenza sul luogo di lavoro ma i medici non hanno ritenuto di doverglieli assegnare. E così ha scatenato l'inferno. Siamo a Casoria, in via don Luigi Sturzo, presso la locale guardia medica. Sul posto ci sono i carabinieri del nucleo operativo radiomobile per sedare gli animi e bloccare l'aggressore.

Questi è fatti: il paziente si è presentato presso la struttura per il rilascio di un certificato medico. Evidentemente non soddisfatto del certificato, nel quale non erano stati prescritti giorni di riposo, è andato in escandescenze. Ha danneggiato una porta dell’edificio e picchiato i medici di turno presenti. Le tre vittime sono poi state giudicate guaribili in un giorno di prognosi. Indagini in corso dei militari che dovranno chiarire cosa avesse effettivamente l'uomo e soprattutto dove lavora.