Neve in Irpinia, anche il Vesuvio è imbiancato: in Campania l’inverno è ormai alle porte Torna la neve in Campania: in Irpinia sul Lago Laceno e sui monti del Terminio e del Cervialto. Copiose nevicate anche a Montevergine e sul cratere del Vesuvio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La neve al Lago Laceno, in Irpinia.

L'inverno è ormai alle porte in Campania: a poco più di due settimane dal solstizio d'inverno del 21 dicembre, il clima mite di inizio autunno ha ormai virato verso il freddo. E la neve è già tornata a cadere nelle zone dell'interno e sui rilievi più alti. Se il Vesuvio presenta neve solo sui bordi del cratere, in Irpinia ha iniziato a cadere copiosamente: neve al Lago Laceno, località sciistica della Campania incastonata tra i i Monti Picentini dell'Appennino Campano, nonché sui monti Terminio e Cervialto. Forti nevicate anche sul Monte Partenio, dove a finire sotto la neve è stata anche l'Abbazia di Montevergine, oltre all'Osservatorio Meteorologico che si trova in zona.

"Come ampiamente annunciato nei nostri bollettini, la neve è tornata all’Osservatorio, accompagnata da venti di tramontana. I fiocchi si sono spinti sino a 1000 metri di quota", spiega l'Osservatorio di Montevergine, che poi mostra alcune foto dell'abbondante nevicata. "Ecco come si presentano le vette del Partenio, a quota 1.480 metri. Dopo una breve pausa, ha ripreso a nevicare pochi minuti fa", attorno alle 7 di questa mattina.

La neve all’Osservatorio di Montevergine.

Anche sul Vesuvio come detto è ben presente la neve: e con le temperature ancora basse anche nei prossimi giorni, non è escluso che possa ulteriormente espandersi lungo le pendici del cratere. Al momento comunque non si registrano disagi dovuti alle nevicate, ma la situazione è tenuta sotto stretta osservazione anche dalla Protezione Civile regionale e dai diversi distaccamenti dei Vigili del Fuoco.