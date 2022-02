Neonato positivo al Covid nel Casertano: è ricoverato in ospedale Il bimbo, nato da pochi mesi, è ricoverato all’ospedale di Cesa, nella provincia di Caserta: è stato il sindaco, Enzo Guida, a informare la cittadinanza.

Un neonato, venuto al mondo soltanto pochi mesi fa, positivo al Covid e ricoverato in ospedale: accade a Cesa, nella provincia di Caserta, la cui comunità sta vivendo ore di apprensione per le sorti del piccolo. È stato il sindaco di Cesa, Enzo Guida, a informare la cittadinanza sulle condizioni del neonato, nell'ambito della diretta settimanale sui social network per aggiornare i dati sull'andamento della pandemia di Covid-19 in città. E infatti, oltre a divulgare la notizia del ricovero in ospedale del neonato, il sindaco Guida ha fornito aggiornamenti sui casi di positività a Cesa: "A distanza di una settimana il bollettino contagi è notevolmente migliorato. Attualmente contiamo 198 positivi ed una solo persona in ospedale. Purtroppo si tratta di un bambino di pochi mesi e confidiamo che presto la sua situazione migliori" ha detto il primo cittadino.

Covid, i dati aggiornati in Campania

Per quanto riguarda invece l'andamento della pandemia in Campania, gli ultimi dati, aggiornati al pomeriggio di ieri, 13 febbraio, confermano l'andamento generale che evidenzia una diminuzione dei casi di Covid-19: sono 5.615 i nuovi contagi e 46.240 i tamponi analizzati; il tasso di positività, vale a dire il rapporto tra tamponi positivi su quelli analizzati, si attesta al 12,14%, in linea con i giorni scorsi. Per quanto riguarda i ricoverati per Covid negli ospedali in Campania, gli ultimi dati parlando di un lieve aumento, dopo giorni di calo: +15 per quanto riguarda i ricoverati nei reparti di degenza ordinaria e +1 per quanto riguarda invece i ricoverati nei reparti di terapia intensiva.