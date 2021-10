Neonato ingoia una pallina di gomma e rischia di morire: salvato dai medici del CTO Un bambino di nove mesi ha rischiato di morire dopo aver ingoiato una pallina di gomma. Il piccolo è stato portato immediatamente dai genitori all’ospedale CTO dei Colli Aminei, dove i medici sono riusciti a salvargli la vita. Il bimbo adesso sta bene e non ha bisogno di ulteriori cure mediche.

A cura di Enrico Tata

Un bambino di appena nove mesi ha rischiato seriamente di perdere la vita dopo aver ingoiato una pallina di gomma. Stando a quanto riporta il Mattino, a salvare il piccolo sono stati i medici dell'ospedale CTO dei Colli Aminei. L'incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze terribili, è accaduto nelle scorse ore a Napoli, precisamente nella notte tra ieri e oggi. Stando a quanto ricostruito, i genitori del bimbo sono andati immediatamente al Cto dopo essersi accorti che loro figlio faceva sempre più fatica a respirare. All'ospedale è arrivato cianotico e senza respiro, ma i sanitari sono riusciti a salvargli la vita recuperando la pallina di gomma che gli ostruiva le vie respiratorie. Il piccolo adesso sta bene e non ha bisogno di ulteriori interventi medici.

Un caso simile a Benevento: bimba ingoia una pallina di gomma al centro commerciale

Un episodio simile è avvenuto domenica 12 settembre in un centro commerciale di Benevento. Una bambina ha inavvertitamente ingoiato una pallina di gomma e ha cominciato a stare male. Fortunatamente alcuni clienti del centro commerciale hanno assistito alla scena e hanno immediatamente decido di intervenire per aiutarla. La piccola ha cominciato a diventare cianotica, ma grazie alla manovra di Heimlich i soccorritori sono riusciti a fare sputare la pallina di gomma e così ha potuto ricominciare a respirare bene. I sanitari del 118 sono arrivati sul posto in un secondo momento e per precauzione hanno comunque disposto il trasferimento della bimba al pronto soccorso. Anche in questo caso, per fortuna, i genitori hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.