Nella villetta di Castel Volturno 750 kg di droga: valore 3 milioni, è il sequestro più grande degli ultimi anni Maxi sequestro di stupefacenti nel Casertano: scoperto un hub di smistamento della droga, valore di mercato 3 milioni di euro; in manette, in flagranza, tre uomini e una donna. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Nico Falco

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il blitz dei carabinieri è partito durante lo scambio, mentre posavano un borsone nell'automobile. Casa circondata, via alla perquisizione. E sotto chiave sono finiti 750 chili di droga: è il sequestro più imponente degli ultimi anni, messo a segno in quello che, con tutta probabilità, era un hub per lo smistamento degli stupefacenti, un deposito dove tenere la droga al sicuro per distribuirla mano a mano a chi l'avrebbe poi portata nelle piazze di spaccio. L'operazione, condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, è scattata nel pomeriggio di ieri, 19 febbraio, a Castel Volturno, in provincia di Caserta.

In manette, in flagranza di reato, sono finite quattro persone, tre uomini della provincia di Napoli e una donna del posto; attualmente non sono emersi legami diretti con la criminalità organizzata anche se appare verosimile che il deposito rifornisse diversi clan. Gli arrestati sono stati condotti nelle case circondariali di Santa Maria Capua Vetere e di Secondigliano, in attesa dell'udienza di convalida; sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, aggravata dall'ingente quantitativo e dalla detenzione abusiva di armi in concorso.

Il blitz a Castel Volturno

Alla villetta di Castel Volturno i carabinieri sono arrivati nel corso di indagini sul traffico di droga tra le province di Napoli e di Caserta. Una volta localizzata la struttura è stato organizzato l'appostamento. Diverse auto civetta, fari spenti, occhi puntati sui movimenti davanti all'ingresso. I militari li hanno osservati mentre caricavano un borsone nel bagagliaio di un'automobile e sono saltati fuori, bloccando i quattro. Il borsone era vuoto, ma il passo successivo è stato la perquisizione all'interno della villetta, struttura apparentemente anonima e coi vetri delle finestre oscurati da pellicole.

Sequestrata droga per 3 milioni di euro

In casa sono stati trovati bilancini di precisione, guanti neri in lattice e adesivi con la bandiera marocchina; ancora, sessanta grammi di cocaina, una manciata di proiettili e il caricatore di una pistola. Il grosso della droga era all'esterno, sotto un telone di plastica: 745 chili di hashish confezionato in panetti e 4 chili e mezzo di marijuana. Parte della droga era stata già preparata in ovuli, quindi per i corrieri che la trasportano nello stomaco. Valore totale: circa tre milioni di euro.