Nel ristorante di Posillipo armato di coltello, rapinatore bloccato dai poliziotti Un 43enne è stato arrestato nel quartiere Posillipo: bloccato mentre prendeva i soldi dalla cassa dopo aver minacciato un dipendente con un coltello.

A cura di Nico Falco

Un 43enne moldavo è stato arrestato mentre rapinava un ristorante di via Manzoni, quartiere Posillipo, a Napoli: armato di coltello, aveva minacciato un dipendente e stava svuotando la cassa quando sono arrivati i poliziotti. L'uomo, bloccato dopo una colluttazione, è finito in manette per rapina aggravata, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi ed è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio italiano.

L'intervento nella mattinata di ieri, 22 febbraio. Gli agenti del commissariato Posillipo, impegnati nei servizi di controllo del territorio di routine, sono stati inviati dalla centrale operativa nel ristorante a seguito della segnalazione di rapina in corso. Quando sono arrivati, pochi minuti dopo, P. R. era ancora lì: coltello alla mano, stava rovistando dietro il bancone della zona bar. Hanno tentato di convincerlo a desistere ma l'uomo li ha minacciati; è stato disarmato e bloccato dopo una colluttazione. Perquisito, è stato trovato in possesso di 620 euro, soldi che aveva appena preso dalla cassa.

Per ricostruire l'accaduto i poliziotti hanno quindi ascoltato un dipendente, addetto alle pulizie, che ha raccontato loro cosa era successo poco prima del loro arrivo: il 43enne aveva fatto irruzione nel ristorante, aveva preso dalla cucina un coltello di quelli utilizzati per disossare la carne e, puntandogli l'arma contro, era andato alla cassa e gli aveva intimato di non avvicinarsi mentre prendeva il denaro. Dalle successive verifiche è emerso che il 43enne non era regolare in Italia, motivo per cui oltre all'arresto è scattata anche la denuncia.