Negozio ruba energia elettrica per 50mila euro, arrestato commerciante a Qualiano I carabinieri hanno arrestato il titolare di un negozio di surgelati di Qualiano (Napoli): è accusato di avere rubato con un allaccio abusivo 50mila euro di energia elettrica.

Per alimentare la sua attività commerciale a Qualiano, in provincia di Napoli, aveva realizzato un allaccio abusivo: i cavi portavano direttamente alla rete elettrica pubblica e con quell'energia teneva in funzione frigoriferi e congelatori ventiquattro ore su quattro senza pagare un centesimo. Il trucco è stato però scoperto dai carabinieri e così sono arrivate le manette: agli arresti un commerciante 30enne, Salvatore M., accusato di avere rubato 50mila euro di energia elettrica.

I militari sono intervenuti nel negozio nell'ambito dei controlli predisposti col supporto del personale dell'Enel. Dai monitoraggi erano infatti emerse anomalie sul consumo dell'attività commerciale, che secondo i contatori utilizzava un quantitativo troppo basso di energia elettrica. Uno scenario inverosimile, soprattutto considerando la tipologia: si tratta di un negozio di surgelati, dove per forza di cose frigoriferi e congelatori devono sempre rimanere in funzione.

Durante il controllo i carabinieri della stazione di Qualiano hanno esaminato l'impianto ed hanno quindi scoperto la manomissione: le celle frigorifere erano state totalmente esclusive, per funzionare avevano un allaccio abusivo che fungeva da collegamento diretto alla rete pubblica, senza passare per il contatore, in modo che l'alimentazione fosse diretta e che non fosse possibile registrare i consumi. Con questo stratagemma, hanno calcolato i tecnici Enel, l'uomo era riuscito a risparmiare circa 50mila euro dal 2019. Il 30enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio per furto di energia.