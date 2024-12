video suggerito

Natale a Napoli per Maria Grazia Cucinotta, tra una visita ai bimbi del Santobono e un giro a San Gregorio Armeno L’attrice e produttrice si è concessa qualche giorno a Napoli durante queste festività natalizie, tra l’inaugurazione di un nuovo macchinario all’ospedale pediatrico Santobono e una visita al centro storico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maria Grazia Cucinotta con il pizzaiolo Gino Sorbillo

Vacanze di Natale a Napoli per Maria Grazia Cucinotta, tra visite solidali e di piacere, come documentato sui suoi profili social. L'attrice e produttrice siciliana, infatti, si è concessa qualche giorno in città durante queste festività natalizie, nei quali ha innanzitutto fatto visita all'ospedale pediatrico della città, il Santobono, insieme al direttore artistico del Teatro Tam Diego Di Flora: i due, infatti, anche quest'anno hanno raccolto fondi a favore dei bimbi ricoverati nel nosocomio pediatrico, con i quali è stato possibile acquistare un nuovo macchinario, che hanno personalmente inaugurato. Maria Grazia Cucinotta e Diego Di Flora, poi, si sono anche fermati a salutare alcuni dei bambini ricoverati al Santobono.

Non soltanto, come detto, una visita all'insegna della solidarietà. L'attrice e produttrice, infatti, nei giorni di vacanza a Napoli si è concessa anche un giro nel centro storico di Napoli. Visto il periodo natalizio, non poteva mancare una visita a San Gregorio Armeno, la via in cui sorgono le botteghe dei presepi: Maria Grazia Cucinotta ha fatto visita, nella fattispecie, a quella del maestro Marco Ferrigno. A corredo della foto che la ritrae con l'artigiano, l'attrice ha scritto: "A Natale Napoli è arte, spettacolo, creatività, colori. Entrare nella bottega del maestro Ferrigno è un incanto infinito, un viaggio dove ritorni bambino e sogni ad occhi aperti".

Restando in centro, infine, Maria Grazia Cucinotta ha fatto visita anche a Gino Sorbillo, uno dei pizzaioli più famosi della città. Pubblicando una foto con lui, l'attrice ha scritto: "E Napoli è il mio amico Sorbillo, lui che ha portato con grande amore e passione la tradizione Napoletana in tutto il mondo".