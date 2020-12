in foto: Il presepe di Salvatore Gambardella, in mostra a Firenze, nella sede della Regione Toscana a Palazzo Guadagni Strozzi

La grotta con la Sacra Famiglia, il bambinello, il bue e l'asinello. I pastori in adorazione e i Re Magi con i doni. Sono venti i presepi donati dalla Regione Campania a tutte le regioni d'Italia. Un simbolo di unità nel calore del Natale per un Paese che ha sofferto migliaia di lutti per il Coronavirus. La pandemia ha unito nel dolore tutte le famiglie dello Stivale. E questo è il senso del dono partito da Napoli. Le opere, realizzate da altrettanti maestri presepiai di San Gregorio Armeno, la storica stradina dei presepi ai Decumani, nel cuore del centro storico di Napoli, sono partiti negli scorsi giorni diretti nelle venti regioni italiane. Ciascuna regione ha scelto il luogo più adatto ad ospitarli. Ieri sono stati installati i primi nove, altri 11 lo saranno entro il 28 dicembre prossimo. Le opere sono state commissionate da Palazzo Santa Lucia, finanziate con i fondi Poc 2014-2020, con l'obiettivo di promuovere il turismo solidale a sostegno dell’artigianato locale. Proprio San Gregorio Armeno, infatti, simbolo di Napoli nel mondo, è stata duramente colpita dalla crisi economica legata al Covid19 e a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, la tradizionale fiera del Natale, che richiamava ogni anno migliaia di visitatori, questa volta non si è potuta tenere.

Il sindaco di Brgamo Gori: “Gesto molto significativo”

Il “Viaggio in Italia del Presepe napoletano” è partito da Bergamo, la città simbolo in Italia della lotta al Coronavirus. Come dimenticare le immagini dei camion dell'Esercito che durante il lockdown di marzo e aprile portavano via le bare con le vittime del Covid19? Immagini indelebili nella memoria del Paese, destinate a restare purtroppo nei libri di storia. Il presepe è stato realizzato dalla Bottega Buonincontro ed installato a Palazzo Frizzoni, sede del Comune. Il gesto è stato accompagnato anche da qualche polemica perché il presepe sarebbe dovuto andare inizialmente a Milano. L'assessore al Turismo lombarda, Lara Magoni, bergamasca, ha chiesto invece che fosse destinato alla sua città natia, che più di tutte le altre ha sofferto il Covid, e a Fanpage.it ha smentito qualsiasi rifiuto polemico: "Sono cristiana, orfana, vedova e amo il presepe, non l'avrei mai rifiutato".

Un ringraziamento particolare è arrivato anche dal sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che ha dichiarato: “A nome dell’Amministrazione comunale di Bergamo desidero ringraziare il Presidente De Luca, l’Assessore Casucci e tutta la giunta regionale della Campania per la donazione alla città di Bergamo. Il gesto, molto significativo, offre la possibilità di apprezzare la bellezza di un’opera artigianale ricca di storia che valorizza il patrimonio culturale napoletano e le antiche tradizioni folcloristiche. Un gesto che unisce i territori ed esprime un messaggio di speranza in un momento di grande difficoltà collettiva”.

Il viaggio in Italia dei primi 9 presepi

Gli altri 8 presepi sono già stati montati in altre regioni. Nel Lazio, la giunta Zingaretti ha scelto il Comune di Zagarolo, nell'area metropolitana di Roma. Il presepe realizzato dal maestro Lucio Ferrigno è stato installato nella sede del Comune a Palazzo Rospigliosi. In Toscana, invece, l'opera di Salvatore Gambardella è andata ad arricchire la sede della giunta regionale di Palazzo Guadagni Strozzi a Firenze. È approdato a Bologna, nella sede della Regione, il presepio di Giovanni e Monica Ferrigno. Mentre il manufatto artigianale di Genny Di Virgilio destinato alla Calabria è stato allestito a Cosenza, nel Santuario Regionale di San Francesco di Paola. In Puglia si è scelta la città barocca di Lecce, per il presepe dei Fratelli Capuano, ospitato al Museo Sigismondo Castromediano. In Piemonte è andato il presepe di Sciuscià nella Chiesa dei Martiri di Torino. A Palermo l'opera di D'Auria in mostra nella Sede dell’Assessorato Regionale della Sicilia, mentre il presepe per il Veneto sarà visitabile presso il Salone nobile di Palazzo Sceriman di Venezia.