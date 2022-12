Napoli World 2022, in città arriva il primo showcase di world music con concerti e incontri Al via dal 7 al 10 dicembre il Napoli World 2022, primo showcase festival di “world music” della città di Napoli.

Dal 7 al 10 dicembre si terrà il Napoli World 2022, primo showcase festival di "world music” della città di Napoli, rivolto ai musicisti e agli addetti ai lavori del campo musicale ma aperto alla città. L'evento ha come obiettivo quello di valorizzare "le professionalità musicali del territorio attraverso un percorso di internazionalizzazione, sviluppando l’export delle attività musicali della città e mettendole in rete con le varie realtà musicali nel mondo" e rientra all'interno di un percorso che mira a rendere Napoli una città ancora più aperta allo scambio interculturale con l'obiettivo di attivare relazioni culturali e imprenditoriali durature con prestigiose istituzioni da tutto il mondo

Napoli World 2022, quindi, diventa una vetrina esclusiva per gli artisti e per gli operatori locali cercando di sfruttare la meglio tutte le potenzialità che la città ha dentro di sé e che l'hanno portata negli anni a essere rappresentante della musica italiana nel mondo soprattutto per tutto ciò che ha a che fare con la world music. E per questo motivo, cerca sempre più di porsi come polo d'attrazione per il settore musicale proponendosi come capitale culturale del Mediterraneo e del M.E.N.A. L'evento, dedicato a Marcello Colasurdo si svolgerà dal 7 al 10 dicembre presso la Fondazione Foqus, il Teatro Nuovo ubicati nei suggestivi Quartieri Spagnoli, per poi concludersi con un grande evento al Teatro Mediterraneo.

Saranno 17 le esibizioni live che si terranno davanti a 70 direttori artistici e manager internazionali e nazionali provenienti da Spagna, Argentina, USA, Korea del Sud, Norvegia, Ungheria, Mauritius, Isole Baleari, Canada, Portogallo, Capo Verde, Serbia, Marocco, India, Francia, Uganda, Tunisia, Slovacchia, Isole Canarie, Irlanda, Inghilterra, Belgio, Repubblica Ceca. Tra gli opsiti musicali ci saranno Raiz & Radicanto, Enzo Gragnianiello, Fede ’n’ Marlen (ore 12:30), Brigan (ore 15:00) e Alessio Arena (ore 16:00). In serata presso il Teatro Nuovo i concerti della cantautrice Flo (ore 21:00) e dello storico cantautore Enzo Gragnaniello e la Nuova Compagnia di Canto Popolare a cui si aggiungeranno incontri e panel.

"Oltre 70 delegati dal Mondo e dall'Italia, contest di giovani artisti napoletani emergenti e loro valorizzazione professionale, incontri B2B, formazione e audience development attraverso la canzone napoletana, spettacoli gratuiti per cittadini e turisti e tanto altro ancora, per una Napoli policentrica ed internazionale per una Napoli sempre più al centro delle dinamiche non solo artistiche ma produttive e di business del comparto musica, nel bacino del Mediterraneo e nel Mondo" come ha detto Ferdinando Tozzi da mesi delegato per l'industria musicale e dell'audiovisivo che assieme a Davide Mastropaolo e Fabio Scopino, fondatori di Italian World Beat – Music Connect Italy, ne cura la direzione artistica.