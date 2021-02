Un sofisticato sistema volto a truffare ignari clienti che, dopo aver acquistato scarpe online, si vedevano recapitare un paio diverso da quello acquistato, di qualità nettamente inferiore: la scoperta è stata effettuata dai carabinieri a Napoli, in seguito alla denuncia di una delle vittime della truffa. Nella fattispecie, un giovane napoletano ha acquistato un paio di scarpe messe in vendita online a 90 euro: quando il corriere, un 27enne napoletano, si è presentato a casa sua per consegnargli la merce acquistata, il giovane si è accorto che il paio di scarpe non corrispondeva a quello che aveva comprato, ed erano anche di scarso valore; sulla confezione, inoltre, veniva riportato il logo di una nota azienda di spedizioni, che però era stato contraffatto. Accortosi di essere rimasto vittima di un raggiro, il giovane acquirente si è rivolto ai carabinieri, che hanno fatto partite subito le indagini.

I militari dell'Arma, a cui il giovane truffato ha fornito una descrizione del corriere, lo hanno rintracciato: si tratta, come detto, di un uomo di 27 anni, dipendente di una ditta di trasporti di San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli. Le indagini dei carabinieri hanno rivelato che il 27enne aveva messo in piedi un'attività clandestina per ingannare i clienti, attirati con annunci di vendita sui social network, ai quali veniva poi consegnata merce più scandente rispetto a quella acquistata, di modo che il 27enne potesse lucrare sulla vendita. I militari hanno così perquisito la sede della ditta di trasporti, nella quale sono stati rinvenuti due pacchi identici a quelli consegnati alla vittima, mentre altri 14 sono stati rinvenuti nell'auto del corriere: il 27enne e il responsabile della ditta, un 34enne, sono stati denunciati per truffa aggravata.