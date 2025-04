video suggerito

Napoli-Torino, rimosse 64 auto in sosta vietata e multati 10 parcheggiatori abusivi Rimosse 64 auto in sosta vietata durante Napoli-Torino: multati anche dieci parcheggiatori abusivi e venditori ambulanti di bibite e gadget.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Raffica di controlli all'esterno dello Stadio Diego Armando Maradona, in occasione del match tra Napoli e Torino, che visto la vittoria degli azzurri di Antonio Conte per 2-0 grazie ad una doppietta di Scott McTominay che è valsa il primo posto a +3 sull'Inter a quattro giornate dalla fine. La Polizia Locale, come di consueto, ha setacciato tutta l'area di Piazzale Tecchio e limitrofi, intensificando i servizi di controllo per prevenire e reprimere i reati più diffusi durante i match degli azzurri, come la sosta selvaggia e le bancarelle abusive.

Sono state 64 le automobili rimosse con il carro attrezzi nelle aree in cui vige il divieto di sosta: elevati anche 86 verbali per diverse violazioni del codice della strada. Contemporaneamente, sono stati identificati e sanzionati dieci parcheggiatori abusivi, uno dei quali è stato anche denunciato all'autorità giudiziaria. Tutto il denaro percepito per l'attività illecita è stato a sua volta sequestrato. Ma non sono stati gli unici tipi di controlli effettuati dalla polizia locale.

Multati anche tre venditori di bevande in bottiglie di vetro e altrettanti per la vendita di bibite da parte di ambulanti privi della SCIA obbligatoria. Sequestrate anche 35 bottiglie di birra, 40 lattine assortite e 40 gadget. Per due persone è stata anche contestata l'occupazione abusiva di suolo pubblico. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni e in occasione delle prossime gare del Calcio Napoli, contro il Genoa e il Caglsari, quest'ultima come giornata finale del campionato di Serie A 2024/2025, per il quale gli azzurri sono in piena corsa scudetto.