Napoli, soldi per chiudere un occhio sui lavori abusivi: arrestati due vigili urbani e un imprenditore Sia i due agenti della Polizia Municipale di Napoli che l’imprenditore sono stati sottoposti agli arresti domiciliari: le accuse sono quelle di corruzione, falso in atto pubblico e ricettazione.

A cura di Valerio Papadia

Il gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica partenopea – Sezione II Reati contro la Pubblica Amministrazione – ha disposto una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per due agenti della Polizia Municipale di Napoli (in servizio presso l'Unità Operativa Edilizia) e per un imprenditore partenopeo: il provvedimento è stato eseguito lo scorso 30 settembre – ma la storia è venuta a galla soltanto adesso – dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza; nei confronti dei tre soggetti le accuse sono quelle di corruzione, falso in atto pubblico e ricettazione.

Le indagini effettuate dalle Fiamme Gialle e dai magistrati della Procura partenopea hanno permesso di rivelare che l'imprenditore avrebbe pagato una tangente a uno dei due agenti della Municipale affinché gli consentisse di proseguire i lavori abusivi che aveva avviato. Successivamente, i due vigili urbani, in accordo con l'imprenditore, avrebbero falsamente attestato che in realtà l'uomo non stava realizzando alcun lavoro. Infine, le indagini hanno permesso anche di rinvenire in possesso dell'imprenditore delle schede carburante, che sono poi risultate rubate al Comando Logistico dell'Esercito Italiano del Ministero della Difesa. Le indagini sono ancora in corso al fine di chiarire senza ombra di dubbio il ruolo dei tre soggetti nella vicenda: gli indagati sono dunque da ritenersi presunti innocenti fino a definitiva sentenza dell'Autorità Giudiziaria.