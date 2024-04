video suggerito

Napoli si sveglia completamente coperta dalla nebbia: “sparito” anche il Vesuvio Una fitta coltre di nebbia ha ricoperto Napoli questa mattina, creando un effetto molto suggestivo, ma limitando anche molto la visibilità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

789 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Vesuvio "sparito" nella nebbia (Fanpage.it)

Buongiorno, Milano. Dev'essere stato questo il pensiero di molti napoletani, questa mattina, al risveglio. Sì perché alle prime luci di oggi, martedì 9 aprile, Napoli è stata ricoperta da una fitta coltre di nebbia, che ha ricoperto la città, facendo pensare proprio ad alcune mattinate milanesi in cui la nebbia la fa da padrona. Molto suggestivo l'effetto che l'evento atmosferico di questa mattina ha creato nel capoluogo campano, ma anche disagi a causa della visibilità, estremamente limitata, a tal punto che, dal Lungomare ad esempio, non è possibile scorgere nemmeno la sagoma del Vesuvio, dando come l'impressione che il vulcano sia improvvisamente sparito all'orizzonte.

Il Lungomare di Napoli avvolto dalla nebbia (Fanpage.it)

Molti i napoletani che si sono imbattuti nella fitta nebbia e che non hanno mancato di sottolineare sui social la somiglianza con Milano, geolocalizzandosi anche per gioco nel capoluogo lombardo; alcuni hanno addirittura paragonato il paesaggio napoletano con quello delle Highlands scozzesi. I più nerd, invece, non hanno mancato di sottolineare come la nebbia abbia conferito a Napoli un'atmosfera degna di Silent Hill, famosa saga videoludica di impostazione horror a cavallo tra gli anni Novanta e i Duemila.