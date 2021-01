in foto: Assembramenti a scuola a Napoli, gennaio 2021

I dati diffusi dall'Asl Napoli 1 Centro sul Covid nelle scuole di Napoli sono destinati a far discutere, a poche ore dalla riapertura degli istituti superiori in presenza: sono 17 i nuovi studenti positivi al covid19 nelle ultime 24 ore nelle scuole della città di Napoli. Nel distretto sanitario di base 26 dei quartieri di Pianura-Soccavo c'è al momento il maggior numero di contagiati. Ci sono tre contagiati nella scuola dell'infanzia e quattro di scuola primaria, con numerosi contatti familiari positivi.

Nel distretto sanitario di Arenella e Vomero c'è uno studente di scuola primaria con il Covid, uno studente della scuola media e un membro del personale non docente della scuola media. Un positivo nella scuola dell'infanzia anche nel distretto di Chiaia, San Ferdinando, Posillipo, dove ha il virus anche uno studente della secondaria di primo grado. Un positivo nella scuola superiore, che è ancora in didattica a distanza, nel distretto Bagnoli, Fuorigrotta, mentre nel distretto Stella, San Carlo all'Arena c'è positivo un alunno della scuola dell'infanzia, uno della primaria e uno delle superiori in dad. Due bambini della scuola dell'infanzia positivi nei quartieri Avvocata, Montecalvario, San Giuseppe-Porto, Mercato-Pendino.

Proprio nelle ultime ore la Regione Campania ha "raccomandato" con un avviso del presidente Vincenzo De Luca accompagnato da molte polemiche, i dirigenti scolastici degli istituti superiori di non superare il 50% delle presenze in classe e di dare possibilità ai genitori di scegliere se optare per le lezioni in presenza o per il continuo della didattica a distanza.