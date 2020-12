Il mondo della scuola napoletana è in lutto per la morte di Annarita Quagliarella, 62 anni, deceduta a causa di un male contro il quale combatteva da tempo: la donna era la preside dell'istituto Bovio-Colletta, in via Carbonara, nella zona della Stazione Centrale. Proprio la scuola, oggi, sui suoi canali social ha dedicato alla preside scomparsa un video composto da un collage di fotografie della donna. "L'avremmo aspettata anche tra le infinite peripezie che la vita le stava riservando , ma purtroppo il suo cuore non ha retto. Oggi con grande dolore vi comunichiamo la perdita della nostra grande Preside Annarita Quagliarella. La comunità scolastica è sconvolta, poiché con lei il quartiere, la municipalità e la città di Napoli perdono tanto. Noi porteremo avanti ogni sua battaglia. Siamo vicini al dolore della sua famiglia" scrive l'istituto Bovio-Colletta su Facebook.

Anche il Comune di Napoli ha espresso il suo dolore per la morte di Annarita Quagliarella e la sua vicinanza alla famiglia. Questo il ricordo dell'Assessorato alla Scuola e all'Istruzione:

Oggi un dolore grandissimo per la comunità scolastica di Napoli. Per tutte le donne e gli uomini che fanno dell'insegnare il motivo della loro vita e del loro impegno, e credono nella emancipazione delle giovani generazioni come infaticabile missione, la scomparsa di una combattente educativa come Annarita Quagliarella rappresenta non solo un dolore fortissimo, ma una grave perdita, per la città di Napoli e per la scuola italiana.Da oggi saremo tutte e tutti un po’ più soli, nella cura della scuola pubblica come presidio democratico del nostro Paese. Come Assessorato alla scuola e come Amministrazione Comunale siamo vicini alla famiglia di Annarita e a tutta la sua comunità scolastica. Ci lascia una grande donna. E siamo sicuri che se pur colpita così duramente, la sua comunità saprà in sua memoria continuare nel prezioso lavoro di attenzione e vicinanza alle alunne e gli alunni della scuola “Bovio Colletta”. Senza Annarita sarà tutto più difficile, lei era roccia di fronte alle difficoltà, guerriera nelle sfide quotidiane. Ci mancherà quello sguardo affettuoso per tutti, ma con una carezza particolare verso chi fa più fatica o è più fragile. Come Assessorato, una sola promessa: non lasceremo in sospeso nessuna delle tue battaglie d'amore, cara nostra amica