“Napoli-Salernitana rinviata a domenica e maxi-schermi al Maradona per Inter-Lazio” il piano festa Scudetto Al Comune di Napoli si valutano varie ipotesi per la festa spontanea per l’eventuale vittoria matematica dello Scudetto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Stadio Maradona aperto a tutti di domenica con i maxi-schermi puntati su Inter-Lazio in vista del Terzo Scudetto del Napoli. Ma anche la possibilità di spostare la partita Napoli-Salernitana da sabato 29 a domenica 30 aprile. Sono solo alcune delle ipotesi in campo – non c'è nulla ancora di ufficiale, è bene precisare – a quanto apprende Fanpage.it da fonti ufficiali, per la maxi-festa del terzo tricolore del Napoli che potrebbe arrivare già nel prossimo weekend, in anticipo rispetto alle previsioni. Già stanotte, tra il 23 e il 24 aprile, l'esultanza dei tifosi azzurri è esplosa con genuina spontaneità, dopo la vittoria del Napoli per 1 a 0 contro la Juventus nei minuti di recupero.

Diecimila persone all'Aeroporto di Capodichino hanno accolto i calciatori del Napoli di ritorno da Torino, tra cori, balli, sorrisi e fumogeni. Decine di ragazzi sui motorini, poi, hanno seguito il bus del Napoli che riportava i giocatori azzurri a casa. Ma è solo un piccolo anticipo di quella che potrebbe essere la grande festa azzurra, qualora il terzo scudetto dovesse diventare realtà. Mentre sono allo studio del Comune anche un piano traffico cittadino e la possibilità di avere più agenti di Polizia Locale in strada.

Le ipotesi al Comune per la festa scudetto del Napoli

In caso di vittoria dello Scudetto del Napoli per la festa ufficiale già programmata nelle piazze di Napoli per il 4 giugno, ultimo giorno di campionato, il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis ha chiesto a Comune e Regione Campania un contributo economico di almeno 2 milioni di euro per l'organizzazione dell'evento, con il palco con cantanti, calciatori e maxi-schermo in piazza del Plebiscito, e altri palchi collegati con artisti e spettacoli in altre piazze della città.

Ma ci sono già diverse ipotesi anche per l'eventuale festa anticipata – rispetto a quella di giugno – che è quasi scontata in caso di vittoria matematica dello Scudetto. "Tra oggi e domani verranno valutate diverse soluzioni con Lega Calcio e Prefettura di Napoli – spiegano a Fanpage.it fonti ufficiali del Comune di Napoli – La decisione non spetta solo all'amministrazione comunale".

Quali sono quindi le ipotesi? Tra queste c'è quella dello spostamento della partita Napoli-Salernitana dalla giornata di sabato 29 aprile a domenica 30 aprile, in modo da giocare magari in contemporanea con Inter-Lazio. Una soluzione "al vaglio", spiegano dal Municipio, ma "che richiede l'ok della Lega Calcio".

"Maxi-schermo allo stadio domenica 30 aprile": la proposta

Altra proposta al vaglio del sindaco Gaetano Manfredi riguarda la possibile apertura dello Stadio Maradona, domenica 30 aprile, a tutti i tifosi azzurri, per seguire dai maxi-schermi la partita Inter-Lazio. La proposta è stata avanzata dal consigliere comunale Luigi Musto (gruppo Manfredi Sindaco):

L'accoglienza riservata ieri agli AZZURRI a Capodichino dopo la splendida vittoria a Torino è solo il preludio alla grande festa che ci sarà, ci auguriamo da tifosi innanzitutto, forse già domenica prossima se il Napoli dovesse battere la Salernitana nella sfida di sabato 29 Aprile. È per questo che stamane ho chiesto ufficialmente al Sindaco di farsi portavoce delle tante richieste che mi stanno giungendo dai giovani soprattutto:

E conclude: