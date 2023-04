Napoli-Salernitana, decine di auto sfondate all’esterno dello stadio La denuncia del parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs): “Danneggiate decine di automobili”

A cura di Pierluigi Frattasi

Decine di auto sfondate all'esterno dello Stadio Diego Armando Maradona, dove oggi pomeriggio si è disputata la partita Napoli-Salernitana che avrebbe potuto assegnare lo scudetto, ad oggi rimandato. Le foto delle auto danneggiate sono state pubblicate dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) sui suoi profili social. In alcuni video, registrati con i telefonini dai cittadini, si vedono anche numerosi tifosi saltare sui tettucci dei veicoli prima della partita.

Borrelli: "Danneggiate oltre 10 auto"

"Le auto danneggiate nei pressi dello stadio – afferma Francesco Emilio Borrelli in un post su Instagram – sono più di 10". Il parlamentare ambientalista riporta le segnalazioni che gli sono pervenute da diversi cittadini. "Deputato – si legge in una di queste – qui siamo a via Lepanto, a Fuorigrotta. Auto devastate e mancanza di rispetto per le cose altrui…assurdo…".

In un'altra segnalazione si legge, "potete vedere queste foto post partita Napoli Salernitana? Bel modo di festeggiare. Una di queste auto è la mia". Mentre un'altra segnalazione recita: "Peggio di ci ha vandalizzato le auto è chi difende questi delinquenti e afferma che si tratterebbe di un fake. Questi soggetti non meritano di essere definiti tifosi".

Foto e video sono state inviate anche alle forze dell'ordine. Sempre nelle stesse strade di Fuorigrotta, dopo il passaggio del corteo con migliaia di tifosi napoletani, sono rimaste a terra decine di bottiglie di birra e di altre bevande. Nonostante il divieto dell'amministrazione comunale di vendita per asporto delle bevande nei contenitori di vetro o in lattina.