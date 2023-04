Napoli-Salernitana, cerca di forzare i tornelli della Curva A e ferisce due carabinieri: arrestato Il 28enne ha provato a forzare i tornelli della Curva A prima della partita, ma è stato bloccato dai carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Cerca di forzare i tornelli dello stadio Diego Armando Maradona per assistere alla partita Napoli-Salernitana, ma viene sorpreso dai carabinieri che sono di presidio all'ingresso. Finisce nei guai un 28enne napoletano. Il giovane dopo essere stato colto sul fatto ha cercato di aggredire i militari dell'Arma ed è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il 28enne ha provato a forzare i tornelli della Curva A

L'episodio è avvenuto attorno alle ore 15,00 di oggi, domenica 30 aprile 2023, poco prima dell'inizio del match, che avrebbe potuto assegnare il terzo scudetto al Napoli in caso di vittoria, ma che si è concluso invece con un pareggio per 1-1. I due carabinieri sono stati medicati a seguito di lievi contusioni riportate e sono state refertate lesioni guaribili in 5 giorni di prognosi per entrambi. Sulla vicenda procede il personale della stazione dei Carabinieri di Bagnoli.

Tifoso accoltellato al petto

Anche un tifoso di 38 anni è rimasto ferito poco prima della partita. Accoltellato al petto in una lite per la viabilità. Il ferito è stato trasportato urgentemente al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Fuorigrotta, dove, dopo le cure del caso, è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni, come appreso da Fanpage.it che ha sentito fonti di polizia. La ferita non gli ha leso per fortuna organi vitali: la vicenda è accaduta all'esterno dello Stadio Maradona di Fuorigrotta, prima della partita tra il Napoli e la Salernitana. Sembra che ad aggredire l'uomo sia stato un automobilista che non riusciva a passare con la propria automobile a causa dell'enorme afflusso di persone in quel momento nel piazzale dello stadio Maradona di Fuorigrotta.