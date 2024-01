Napoli, ruba le chiavi del portone e ricatta il musicista: “Dammi i soldi se vuoi fare le prove”: arrestato In manette un 36enne senza fissa dimora che, da tempo ormai, ricattava e minacciava un musicista per estorcergli del denaro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Era cominciato tutto con la classica formula "un'offerta a piacere" ma, da tanto tempo ormai, quelle richieste di denaro erano diventate delle vere e proprie pretese, delle estorsioni, con tanto di minacce: per questo a Napoli, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 36enne senza fissa dimora, accusato di tentata estorsione e resistenza.

A far scattare l'arresto è stata l'ennesima richiesta da parte del 36enne, che era solito sostare all'esterno di un locale della parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli, in piazza Museo, nel cuore di Napoli, che viene dato in comodato d'uso a chi ne ha bisogno. In questo caso, ad utilizzare il locale era un 42enne, un musicista, che lo utilizzava come sala prove. Il 36enne era solito, quando incappava nel musicista, chiedere un obolo, ma ultimamente le richieste di denaro erano diventate sempre più insistenti: il senza fissa dimora strappava le chiavi del portone dalle mani del musicista, pretendendo del denaro per la loro restituzione.

Anche nella serata di ieri, sabato 20 gennaio, le cose sono andate così: il 36enne si è appropriato con violenza delle chiavi e ha chiesto al 42enne dei soldi per riaverle. Stanco delle continue vessazioni, però, stavolta il musicista ha telefonato al 112: sul posto i carabinieri, al quale il 36enne ha opposto resistenza, prima di essere bloccato e arrestato.