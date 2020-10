in foto: Il luogo della sparatoria

Un ragazzo di 17 anni, Luigi Caiafa, è morto questa notte nel corso di un conflitto a fuoco con la polizia: la sparatoria si è verificata all'angolo tra via Duomo e via Marina, nel cuore della città. Da quanto si apprende, gli agenti della Polizia di Stato – un equipaggio dei Falchi – sono intervenuti dopo la segnalazione di una rapina ai danni di tre automobilisti quando è cominciata la sparatoria, al termine della quale il 17enne è rimasto purtroppo ucciso. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio delle autorità. Il complice della vittima, un ragazzo di 18 anni, è invece stato arrestato: si tratta del figlio di Genny ‘a Carogna, ultras del Napoli diventato noto alle cronache nel corso della partita prima della quale venne ucciso il tifoso Ciro Esposito, poi arrestato e adesso diventato collaboratore di giustizia.

L'arma utilizzata dai due giovani per la rapina è stata sequestrata, mentre le vittime della rapina, tre automobilisti, sono state ascoltate in Questura, per ricostruire con precisione quanto accaduto questa notte in via Duomo. Secondo una prima ricostruzione, l'automobile sulla quale si trovavano i tre sarebbe stata fermata dai due rapinatori, giunti in sella a uno scooter, che con una pistola in pugno hanno rapinato le tre persone a bordo dell'abitacolo. Lo scooter utilizzato per la rapina è invece risultato rubato.

La zona nella quale si è verificata la sparatoria, come detto, si trova nel cuore di Napoli, nei pressi di un'area popolare come quella di piazza Mercato: nell'intera zona, purtroppo, non sono rari gli episodi di criminalità predatoria; proprio nell'ambito di uno di questi, una rapina ai danni di alcuni automobilisti, si sarebbe originato il conflitto a fuoco tra la polizia e la vittima.

Le parole del Questore di Napoli Alessandro Giuliano

Sulla vicenda, in una nota, si è espresso anche il Questore di Napoli, Alessandro Giuliano: "Il Capo della Polizia, con cui sono in costante contatto e che segue attentamente la vicenda, pur nel pieno rispetto degli esiti dei doverosi accertamenti della Magistratura e dell’umana pietà per la morte di un ragazzo, mi ha raccomandato di rinnovare la sua vicinanza e il sostegno agli operatori della Polizia di Stato come delle consorelle forze di polizia che sono chiamati, rischiando la vita, ad affrontare un contesto criminale diffuso ed estremamente pericoloso".

Chi è il ragazzo di 18 anni arrestato dopo la sparatoria

Come detto, la polizia ha arrestato il complice della vittima, un ragazzo di 18 anni figlio di Genny ‘a Carogna, al secolo Gennaro De Tommaso, arrestato nel 2018 per traffico internazionale di stupefacenti, per il quale è stato condannato a 18 anni di carcere. L'ex capo ultras del Napoli, conosciuto come Genny ‘a Carogna, nel 2019 ha deciso di diventare un collaboratore di giustizia. Anche il nonno del 18enne e padre di Genny ‘a Carogna, Ciro De Tommaso, è conosciuto alle forze dell'ordine. Ex fedelissimo del clan Giuliano di Forcella, Ciro De Tommaso è stato coinvolto negli anni in varie inchieste della Direzione distrettuale antimafia di Napoli.

Il precedente: Ugo Russo, ucciso a 15 anni da un carabiniere durante una rapina

L'ultimo episodio di cronaca che ha visto la morte di un ragazzino si è verificato soltanto pochi mesi fa, nella notte tra il 29 febbraio e il 1° marzo scorso, nel borgo Santa Lucia, sul lungomare di Napoli: la vittima è Ugo Russo, un ragazzo di 15 anni, deceduto dopo una sparatoria con un carabiniere, che il ragazzino aveva tentato di rapinare. Quella notte, in via Generale Giordano Orsini, il carabinieri, un giovane di 23 anni che non presta servizio in città, si trovava in auto quando Ugo Russo, a bordo di uno scooter, gli si è avvicinato nel tentativo di rubargli l'orologio. Il militare dell'Arma ha però reagito alla rapina, estraendo l'arma di ordinanza e sparando contro il 15enne, purtroppo deceduto.