Napoli Porta Est, ok ai lavori del primo lotto: sarà rifatta la zona tra piazza Garibaldi e Porta Nolana Il Consiglio di Stato conferma l’aggiudicazione all’RTI guidata dal Consorzio Integra. Adesso possono partire i cantieri. Lavori per 86 milioni per rifare la zona tra piazza Garibaldi e Porta Nolana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Ok ai lavori per il primo lotto del grande progetto Napoli Porta Est, quello relativo al "Nodo Garibaldi". Il Consiglio di Stato conferma l'aggiudicazione all'Rti guidata dal Consorzio Integra. Adesso i cantieri possono partire. La zona di piazza Garibaldi e di Porta Nolana a Napoli, varco di accesso della città per milioni di viaggiatori ogni anno, si preparano ad essere completamente rivoluzionate. Nascerà un nuovo grande viale immerso nel verde, mentre la Stazione della Circumvesuviana Nolana sarà ampliata e ammodernata. I treni viaggeranno sotto terra. In superficie ci sarà invece un grande parco per poter passeggiare e trascorrere il tempo libero. Previsti anche un deposito nuovo per i treni (in via Pascone), un terminal per i bus turistici di facile accesso per l'autostrada A3, un parcheggio con 700 posti auto. Nonché la nuova sede della Regione Campania. Un grande progetto per ridisegnare uno degli ingressi principali della città, che prende il nome di Napoli Porta Est.

Ok del Consiglio di Stato all'aggiudicazione dei lavori

Il via libera al primo lotto di lavori è arrivato con la sentenza del Consiglio di Stato che ieri, 5 novembre 2024, ha confermato l'aggiudicazione per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di riqualificazione del lotto "Nodo Garibaldi" a favore della RTI Consorzio Integra, Iterga costruzioni, Brancaccio costruzioni, avvenuta il 28 dicembre 2023. Si tratta di un appalto da 86,4 milioni di euro, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La gara – bando di dialogo competitivo, ex articolo 64 del decreto legislativo 50/2016 – era stata bandita da EAV (Ente Autonomo Volturno) la società della mobilità della Regione Campania guidata dal presidente Umberto De Gregorio. Il secondo classificato aveva fatto ricorso. Il Consiglio di Stato con sentenza pubblicata ieri ha confermato il giudizio di primo grado e respinto definitivamente l’appello della ricorrente validando l’aggiudicazione operata da EAV. Si passa quindi alla firma del contratto per l’avvio della progettazione.

Progetto Napoli Porta Est, cosa prevedono i lavori del primo lotto

Il primo lotto riguarda, nello specifico, il nuovo riassetto urbanistico della trincea ferroviaria tra le stazioni di Napoli Porta Nolana e piazza Garibaldi, con la creazione di un nuovo collegamento pedonale, e l’efficientamento e rifunzionalizzazione del fabbricato uffici di Porta Nolana. In concreto, a quanto apprende Fanpage.it, con il primo intervento, sarà realizzato un primo lotto funzionale dell’intervento per la realizzazione delle seguenti attività: la copertura della trincea compresa tra Porta Nolana e Piazza Garibaldi e l'ampliamento della torre uffici EAV annessa alla stazione di Porta Nolana, con la realizzazione di un nuovo ingresso visitatori uffici.

De Luca: “Prende corpo progetto di grande valore”

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha dichiarato:

"Si tratta della prima parte dell'intervento più ampio che prevede la riqualificazione complessiva del nodo est di Napoli. L'intero progetto prevede anche la creazione di un parco pubblico all'altezza di via Ferraris, la nuova sede della Regione, la nuova viabilità in ingresso alla città da Napoli est. Prende corpo così un progetto di grande valore ambientale e urbanistico. Nel prossimo mese di gennaio saranno resi noti i risultati del concorso internazionale di progettazione per la realizzazione della nuova sede della Regione. Ci auguriamo sia una proposta progettuale di grande architettura contemporanea, di grande funzionalità e di grande valore urbanistico internazionale".