video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Napoli-Parma, corse extra per la metropolitana Linea 2 dopo la partita di sabato 31 agosto Sette corse straordinarie della Linea 2 della metropolitana di Napoli dopo il match tra gli Azzurri e il Parma: l’annuncio di Trenitalia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Corse straordinarie della metropolitana di Napoli in occasione del match di Serie A tra i padroni di casa e il Parma, valido per la terza giornata della Serie A 2024/2025 ed in programma sabato 31 agosto alle 20.45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Come spesso accade in occasione dei grandi eventi (sportivi e musiciali), la Linea 2 della metropolitana di Napoli (gestita da Trenitalia) ha annunciato che garantirà corse straordinarie dall'impianto di Piazzale Tecchio sia in direzione di Napoli San Giovanni – Barra sia in direzione Pozzuoli, corse che dunque avverranno al di fuori del tradizionale orario di servizio.

Nel dettaglio, saranno sette le corse supplementari: cinque in direzione del capolinea di Napoli San Giovanni-Barra e due in direzione di Pozzuoli, tutte partenti dalla stazione dei Campi Flegrei. Un totale di 3.400 persone, dunque, potranno usufruire del servizio. "È preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno", fa sapere Trenitalia, in quanto "sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto al personale dedicato che, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza. Inoltre", prosegue la nota, "la biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta fino al termine dell’evento", in modo da consentire l'acquisto del biglietto anche a chi non lo ha fatto prima. "Nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi e Napoli Campi Flegrei saranno previsti presidi di Assistenza alla Clientela e di FS Security", spiega ancora Trenitalia, ricordando che la stazione di Piazza Leopardi "sarà chiusa dalle ore 21:45", e dunque sarà inaccessibile.