Napoli, omicidio a Materdei: litiga con l’amico e lo uccide a coltellate Un 59enne napoletano è stato arrestato per l’omicidio di un 48enne, ucciso in un’abitazione del rione Materdei; sarebbe avvenuto durante un litigio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Ci sarebbe una lite, nata per futili motivi, dietro l'omicidio di Mariano Pilato, 48 anni, trovato senza vita in un'abitazione di Materdei, nel centro di Napoli; l'uomo è stato ucciso a coltellate alle prime ore di oggi, 9 ottobre. In manette l'amico, padrone di casa, il 59enne Roberto Ambrosio; l'uomo, rintracciato dagli agenti poco dopo l'intervento, è stato arrestato con l'accusa di omicidio.

La Polizia di Stato è intervenuta nella notte presso l'abitazione di via Benedetto De Falco a seguito della segnalazione alla centrale operativa di una persona ferita mortalmente con un'arma da taglio. Sul posto sono arrivate le pattuglie dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli e dei commissariati Dante e Decumani. Pilato era già deceduto, i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Le immediate indagini hanno portato all'identificazione del presunto responsabile, tratto in arresto per omicidio. Entrambi avevano dei precedenti, Ambrosio per possesso di armi e lesioni e Pilato per estorsione e furto aggravato; i due si conoscevano bene e, stando a quanto fino ad ora accertato dagli investigatori, l'omicidio sarebbe maturato per ragioni non legate alla criminalità ma derivanti da un litigio per futili motivi scoppiato tra i due all'interno dell'abitazione.