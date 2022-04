Napoli, Mourinho omaggia Maradona al murale dei Quartieri Spagnoli Omaggio di José Mourinho al murale di Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da Instagram labodega_de_d10s

Omaggio di José Mourinho al murale di Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli. L'allenatore della Roma alla vigilia di Napoli-Roma ha voluto fare visita al "tempio" in onore del Pibe de Oro al centro storico di Napoli. La squadra giallorossa questo pomeriggio e' partita per Napoli e, una volta arrivati nel capoluogo campano, Jose' Mourinho ha deciso di omaggiare Maradona, portando un mazzo di fiori davanti al murale a lui dedicato nei Quartieri Spagnoli. Un gesto apprezzato anche dai tifosi partenopei, che hanno applaudito e ringraziato lo Special One.