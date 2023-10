Trasporto pubblico a Napoli

Napoli-Milan, corse extra per la metropolitana Linea 2 dopo la partita Trenitalia in collaborazione con la Regione Campania e il Comune di Napoli ha annunciato per la serata di domenica 29 ottobre 7 corse aggiuntive della Linea 2 che offriranno 4000 posti in più ai tifosi che raggiungeranno lo Stadio Diego Armando Maradona.

La linea regionale di Trenitalia, in collaborazione con la Regione Campania e il Comune di Napoli, ha annunciato 7 corse metropolitane straordinarie sulla Linea 2 dopo la partita di Serie A tra Napoli e Milan, in programma domenica 29 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona.

Per agevolare il deflusso degli spettatori, saranno attive 7 corse supplementari in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui cinque dirette verso Napoli San Giovanni-Barra e due in direzione Pozzuoli. Queste corse extra offriranno complessivamente 4.000 posti, consentendo ai tifosi di raggiungere le proprie destinazioni.

Si consiglia di acquistare i biglietti in anticipo per evitare code e attese allo sportello. Sarà consentito l'accesso ai treni solo a coloro che presenteranno un regolare biglietto di viaggio. Il personale ferroviario, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, guiderà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza. Inoltre, la biglietteria di Napoli Campi Flegrei rimarrà aperta fino al termine dell'evento per soddisfare le esigenze dei viaggiatori.

Per garantire un ambiente sicuro e assistenza agli utenti, saranno presenti presidi di Assistenza alla Clientela e di FS Security nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi e Napoli Campi Flegrei. Tuttavia, la stazione di Piazza Leopardi invece sarà chiusa a partire dalle 21.30 e non verrà effettuato alcun servizio viaggiatori in quella fermata.