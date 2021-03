Manifestavano in strada senza indossare le mascherine protettive, così come imposto dalle normative vigenti per arginare la diffusione del Coronavirus: per questo, 10 persone sono state multate a Napoli. Nella mattinata di oggi, sabato 20 marzo, gli agenti del commissariato San Ferdinando della Polizia di Stato sono intervenuti in piazza San Pasquale, nel cuore del quartiere Chiaia, dove un gruppo di persone stava manifestando e distribuendo volantini, tutti senza mascherine. Nonostante gli agenti abbiano invitato i manifestanti ad indossare i dispositivi di protezione individuale, questi hanno continuato a stare in strada senza: per questo, 10 persone sono state multate per inottemperanza alle disposizioni anti-Covid.

La situazione Coronavirus in Campania oggi

Intanto, in Campania, come si legge nel bollettino odierno diramato dall'Unità di Crisi regionale, si sono registrati 2.196 nuovi casi di contagio, a fronte di 22.090 i tamponi analizzati (di cui 1.169 test antigenici) analizzati: il tasso di positività, vale a dire il rapporto tra tamponi positivi su quelli analizzati, si attesta dunque al 9,94%. Nelle ultime 24 ore, in Campania, si sono registrati purtroppo anche 28 nuovi decessi, mentre le persone guarite sono state 1.611.

Secondo gli ultimi dati sull'avanzamento della pandemia di Coronavirus, come evidenziato anche dal monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità, la Campania si trova ancora nella zona di rischio alto, e per questo il Ministero della Salute ha deciso di prorogare la zona rossa. Si presume che il provvedimento sarà in vigore fino a dopo la Pasqua, quindi per altre due settimane.