Napoli, Manfredi non aumenterà le tasse nel 2022. Poi rincaro Irpef e nuova imposta a Capodichino L’assessore Baretta: “Bisogna migliorare le riscossioni. Lotta all’evasione fin da subito. Nessun aumento dei canoni delle case popolari”

A cura di Pierluigi Frattasi

“Nel 2022 non ci sarà alcun aumento delle tasse”. È la promessa ai napoletani del sindaco Gaetano Manfredi, intervenuto questa mattina a margine della riunione del consiglio comunale sul Patto per Napoli. All'interno del piano di risanamento, che è stato illustrato in aula questa mattina dall'assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta, ci sono anche “misure fiscali”, tra queste, ad esempio, l'aumento dell'addizionale Irpef – si ragiona tra +0,1% e +0,2% -, ma anche l'istituzione della tassa di imbarco aeroportuale – l'ipotesi è di circa 1 euro – a Capodichino. Ma le leve fiscali, ha precisato l'assessore, non partiranno quest'anno. Quindi, eventualmente dal prossimo. Mentre sarà intensificata fin da subito la lotta all'evasione.

Baretta: “Servono scelte coraggiose”

Il Patto per Napoli aiuterà il Comune a risollevarsi, con un aiuto dallo Stato di 1,3 miliardi in 21 anni, dei quali 500 milioni arriveranno entro il 2025, e il resto (800 milioni) fino al 2042 in tranche di circa 50 milioni all'anno. Ma non basta. Per l'assessore Baretta, il risanamento finanziario del Comune deve passare anche attraverso la riduzione delle spese, con la riorganizzazione delle partecipate, e “scelte coraggiose”. La città è gravata da un debito enorme, che alla fine del 2019 ammonta a quasi 5 miliardi di euro, tra disavanzo, parti a 2,2 miliardi, e debito finanziario, di circa 1,8 miliardi. Ogni napoletano, già dalla nascita, ha sulle spalle un disavanzo di 2.303 euro. Il problema principale sono le riscossioni. A Napoli pochi pagano le tasse, soprattutto nel settore commerciale. Mentre nel 2020, ha sottolineato Baretta, si conta mezzo miliardo di euro di Tari, la tassa sui rifiuti, non riscosso.

Aumento Irpef fino a +0,2%

L'aumento dell'addizionale comunale Irpef, spiega Baretta, “non andrà oltre lo 0,1/0,2%”. Il Comune, però, sta anche valutando di “elevare la fascia di reddito esente in caso di incremento della addizionale”, ma bisognerà condurre degli studi. Esentare “ad esempio da 7500 a 12000 euro, comporta per i percettori di questo reddito una vera e propria riduzione delle tasse, in quanto non solo non saranno interessati ad eventuali aumenti, ma, entrando nella fascia esente, non dovranno più pagare nemmeno l’addizionale attuale”. Lo spirito di fondo, ad ogni modo, è di “tenere conto della situazione sociale evitando di intervenire sui redditi medio bassi”. Per il sindaco Gaetano Manfredi l'eventuale aumento si abbatterebbe “solamente per le fasce alte, quindi, un esborso che significa poche decine di migliaia di euro all'anno per coloro che hanno redditi alti”.

Tassa di imbarco a Capodichino

L'introduzione di una "eventuale tassa di imbarco aeroportuale" sarà “valutata con molta attenzione ed assieme agli operatori del settore”. Si tratta, precisa Baretta, di “un altro intervento fiscale che viene sempre adottato in situazioni di risanamento dei bilanci e che non incide direttamente sui cittadini residenti; ma vogliamo verificare, prima di adottarlo, quale impatto può avere sul traffico di una aerostazione, quale è quella di Napoli, che conta circa 10 milioni di transiti”.

Case popolari e immobili commerciali, il piano del Comune

Altro punto del piano sarà “l’adeguamento dei canoni di concessione e locazione, collegato al riordino del patrimonio”. Su questo, il sindaco Manfredi è chiaro: “Non ci sarà l'aumento dei canoni Erp per gli alloggi popolari. Anzi, nell'ambito di questo programma di valorizzazione, l'obiettivo è trasformare i nostri tanti inquilini in tanti proprietari. Penso che il diritto alla casa e il lavoro sulla casa siano una delle grandi sfide di Napoli”.