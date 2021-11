Napoli-Lazio, scontri prima della partita: due tifosi in ospedale, ferito anche un poliziotto Alcuni supporter del Napoli hanno assaltato un autobus con a bordo tifosi della Lazio, scortato dalla polizia. Feriti due tifosi e un poliziotto.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

La partita tra il Napoli e la Lazio non ha fatto registrare soltanto momenti di commozione nel ricordo di Diego Armando Maradona – a cui l'impianto sportivo di Fuorigrotta è ora dedicato – scomparso a 60 anni il 25 novembre del 2020: si registrano, purtroppo, anche scontri tra i tifosi delle due squadre. Poco prima dell'inizio del match, infatti, alcuni tifosi del Napoli hanno assaltato un autobus che trasportava allo stadio i tifosi della Lazio e che, in quel momento, era scortato dalla polizia: gli scontri si sono verificati in via Terracina, non molto lontano dall'impianto sportivo. Due tifosi sono rimasti feriti e sono stati portati all'ospedale San Paolo, che sorge sulla stessa via; negli scontri è rimasto ferito anche un caposquadra della Polizia di Stato. Successivamente, gli agenti hanno sequestrato numerose mazze.