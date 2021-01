Minacciato con un coltello, non ha preso la calma e ha "imprigionato" il malvivente nel suo negozio, costringendolo a restituire il maltolto. Accade a Napoli, precisamente in via dell'Epomeo, a Soccavo, quartiere della periferia occidentale della città. Lo scorso 11 gennaio – ma la vicenda è stata resa noto solo oggi – un uomo è entrato in una gioielleria del posto e, dopo aver visionato alcuni preziosi, ha estratto in grosso coltello e ha afferrato un bracciale che si trovava sul bancone, intimando al proprietario di consegnargli anche gli altri oggetti preziosi. Il gioielliere, però, non si è lasciato intimorire: ha azionato l'allarme diretto con le forze dell'ordine e chiuso il negozio, bloccando al malvivente ogni possibile via di fuga; il ladro non ha avuto così altra scelta se non quella di riconsegnare la merce per poter essere "liberato" e uscire dal negozio, per darsi alla fuga.

Il ladro fermato dalla polizia

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato con i Falchi della Squadra Mobile e gli agenti del commissariato San Paolo: i poliziotti, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della gioielleria, che hanno ripreso tutte le fasi della tentata rapina, sono riusciti a rintracciare il presunto autore. L'uomo è stato rintracciato nell'abitazione della sorella, dove sono stati rinvenuti anche gli abiti indossati nel corso della tentata rapina, come si evince dal video: si tratta di S.I., 36 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, che è stato fermato per tentata rapina; ieri, il fermo è stato convalidato dall'Autorità Giudiziaria competente.