Napoli, il botto illegale "Scudetto" di Capodanno 2024 esplode e provoca una frana Gli artificieri dei carabinieri hanno fatto esplodere una "bomba Scudetto" illegale in una cava vuota. Il video dell'esplosione è impressionante. A Nola fermato furgone con 350 kg di botti illegali.

A cura di Pierluigi Frattasi

Gli artificieri dei carabinieri fanno esplodere in una cava la "bomba Scudetto", un botto illegale venduto abusivamente per Capodanno 2024, e la deflagrazione provoca una frana. Le immagini impressionanti sono state immortalate in un video dei militari dell'Arma, per dimostrare la pericolosità dell'ordigno. All'interno c'era un chilo circa di polvere pirica. Nel video si vede il grosso petardo fatto detonare all'interno della cava vuota, con tutte le misure di sicurezza, quindi. Tutta la terra sulle pareti della cava si sgretola e frana al suolo, sollevando una densa nuvola di polvere. Mentre una enorme colonna di fumo si alza dal punto dell'esplosione.

L'allarme dei carabinieri sui botti di Capodanno 2024

L'allerta delle forze dell'ordine su Capodanno 2024 è massima. Quest'anno, infatti, sul mercato clandestino sono comparsi diversi petardi di grossa potenza, ideati per festeggiare anche l'anno dello Scudetto del Calcio Napoli, che potrebbero creare seri danni la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio. Già da settimane, i carabinieri stanno perlustrando le strade della provincia di Napoli, perquisendo furgoni e auto sospette che potrebbero trasportare grossi quantitativi di esplosivi illegali, mettendo a rischio la vita anche dei conducenti dei veicoli.

A Nola bloccato furgone con 350 chili di fuochi di artificio illegali

I carabinieri della sezione radiomobile di Nola, ieri, hanno individuato un furgone che aveva nascosti nel cassone 350 chili di fuochi d’artificio. Il controllo è scattato nel tardo pomeriggio in via Circumvallazione di Nola. I militari hanno fermato il furgone e scoperto al suo interno diversi scatoloni contenenti oltre 3 quintali di fuochi e ordigni. Un totale di circa 45 chili di polvere pirica attiva. Gli ordigni generalmente utilizzati per distruggere un’auto o un furgone ne contengono in media 8-900 grammi. L’esplosione di uno solo dei fuochi trasportati avrebbe letteralmente polverizzato il conducente e tutto quello che era nel raggio di 10 metri. Denunciato per fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti un 29enne incensurato di Roma. Il materiale sequestrato è stato classificato e affidato ad una ditta specializzata per la distruzione.