in foto: Le code per i vaccini alla Mostra d’Oltremare. (Fb / A. Cozzolino)

Mentre a Roma due tifosi sono condannati per per l'aggressione a una troupe di una trasmissione Rai, a Napoli una troupe di un non meglio precisato «programma di intrattenimento» è sotto accusa dall'Asl Napoli 1. L'azienda sanitaria locale ha spiegato in una nota che gli inviati (un giornalista e due tecnici) avrebbero «tentato di infiltrarsi tra i medici chiamati a vaccinarsi». La principale azienda sanitaria locale della Campania ha parlato di «comportamento vergognoso posto in essere a danno dei sanitari che sono in prima linea».

Il fatto, secondo una lunga nota dell'Asl guidata da Ciro Verdoliva è avvenuto oggi, giovedì 14 gennaio 2021:

un giornalista Rai e due tecnici, tutti in servizio per un programma di intrattenimento, hanno tentato di superare i controlli posti in essere alla Mostra d’Oltremare di Napoli fingendosi operatori sanitari aventi diritto al vaccino, ritirando il numero di ingresso e mettendosi in fila. Al controllo sono stati “smascherati” e respinti. È lecito presumere che l’obiettivo di questa incursione con telecamere nascoste fosse quello di cogliere in fallo il sistema di sicurezza messo in piedi dall’Asl Napoli 1 Centro e gettare ancora una volta fango sul lavoro messo in campo per garantire la salute dei cittadini.

Dunque cosa è accaduto? Che un giornalista ha cercato di documentare, nell'ambito di ciò che è lecito nella sua professione, come si svolgono le file per il vaccino Covid a Napoli, nella regione in cui c'è il record di persone vaccinate. La direzione sanitaria della struttura partenopea parla di «Un comportamento che questa direzione generale stigmatizza con forza, anche perché quest’incursione nulla ha a che vedere con il diritto di cronaca e d’informazione che dovrebbe animare ogni giornalista, tanto più se appartenente al servizio pubblico».

Ma l'Asl campana nella sua lunga nota invoca l'intervento delle autorità di settore: