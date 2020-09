Un falso dentista è stato scoperto dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli a Pianura, quartiere della periferia occidentale della città. Nella fattispecie, i finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano, hanno scoperto che il falso dentista effettuava visite odontoiatriche senza abilitazione: la scoperta è stata effettuata in seguito ad una prolungata attività di osservazione e appostamenti. Dopo aver raccolto sufficienti indizi, i militari delle Fiamme Gialle hanno fatto irruzione nello studio medico abusivo, trovandolo in precarie condizioni igienico-sanitarie; inoltre, il dentista abusivo stava visitando una paziente quando i finanzieri hanno fatto irruzione nello studio. Il falso dentista, un uomo di 56 anni, è stato così denunciato per esercizio abusivo della professione medica e per violazione delle leggi sanitarie, mentre lo studio medico è stato posto sotto sequestro. Gli uomini della Guardia di Finanza stanno effettuando anche controlli anti-evasione sul falso dentista.

L'operazione della Guardia di Finanza rientra in mirati controlli volti alla salvaguardia delle attività economiche sane e alla tutela dei cittadini, anche sotto il profilo sanitario. Spesso, i militari delle Fiamme Gialle, nel corso delle operazioni, incappano in falsi medici. Qualche mese fa, a Napoli, nel cuore del centro storico, i finanzieri hanno scoperto un falso dentista: anche in quella occasione, il dentista abusivo stava visitando una paziente quando i militari hanno fatto irruzione nello studio medico. Il falso dentista, un uomo di 52 anni, è stato denunciato.