Crollo al Comune di Napoli: giù il soffitto, allagata la sede del consiglio di via Verdi Crolla il soffitto del consiglio comunale di Napoli. Il cedimento è avvenuto stanotte. NapoliServizi: “Dovuto ad un tubo del bar dismesso rimasto aperto”

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Crolla il soffitto del consiglio comunale di Napoli. Allagati 3 piani dell'edificio. Bloccati anche gli ascensori. Il cedimento è avvenuto stanotte. Stamattina sono state allertate e sono intervenute le squadre degli operai della NapoliServizi, sia delle pulizie che gli operai manutentori. La società partecipata ha inviato sul posto i tecnici e anche il direttore generale, Ciro Turiello, si è recato in via Verdi per seguire le operazioni di messa in sicurezza da vicino. I piani interessati sono stati dichiarati temporaneamente inagibili.

Bloccati gli ascensori, piani inagibili

Secondo le prime ricostruzioni, il crollo delle controsoffittature sarebbe stato causato da un allagamento, forse dovuto ad infiltrazioni per un tubo, che ha interessato i piani 3, 4 e 5. Sono crollati alcuni pannelli dal soffitto, mentre anche i fili elettrici sono rimasti scoperti. L'acqua scorre al momento anche dalla cassa dell'ascensore. Gli ascensori sono stati temporaneamente bloccati. Allagati anche numerosi uffici. I tre piani sono stati dichiarati provvisoriamente inagibili. Sospesi i lavori delle commissioni consiliari che si sarebbero dovuti tenere questa mattina.

NapoliServizi, allagamento dovuto al tubo del bar dismesso

Secondo i primi accertamenti dei tecnici della NapoliServizi, l'allagamento sarebbe "dipeso da un tubo del vecchio bar dismesso che probabilmente non sarebbe stato ben chiuso. La perdita è stata individuata e chiusa. Adesso sono in corso la riparazione e la quantificazione dei danni. Negli scorsi giorni un altro crollo per infiltrazioni si è verificato a Palazzo San Giacomo, sede della giunta comunale del sindaco Gaetano Manfredi.