Si allunga sempre di più, e purtroppo sembra destinata a crescere ancora, la lista delle scuole di Napoli che si sono dovute piegare al Coronavirus e sono state costrette a chiudere: nelle ultime ore si aggiunge anche il Liceo Classico Adolfo Pansini, istituto scolastico di piazza Quattro Giornate, al Vomero, quartiere collinare del capoluogo campano. A causa di alcuni casi di positività riscontrati all'interno dell'istituto, il dirigente scolastico Daniele Paparella ha deciso di chiudere la scuola per procedere alla sanificazione, attivando la didattica a distanza. Non è stato ancora comunicata la data della ripresa delle lezioni in presenza.

"L'andamento esponenziale dei riferiti test sierologici e naso-orofaringei positivi da parte degli alunni frequentati codesta istituzione scolastica – si legge nella comunicazione del dirigente scolastico – emessi anche a seguito di una massiva campagna di prevenzione promossa dai detentori delle responsabilità dei minori in questione, sta impattando sul regolare andamento scolastico attraverso plurime assenze cautelative degli alunni, che tuttavia proseguono nella fruizione dei servizi didattici aggregandosi ai corsi erogati a distanza in favore degli alunni in quarantena imposta dal Ddp in indirizzo e del gruppo classe alternativo al proprio, questi ultimi entrambi enuncleati nell'ambito dello smembramento resosi necessario per la garanzia della misura di distanziamento fisico, di contrasto al rischio di contagio da Sars-Cov-2".

Negli ultimi giorni, sono tante le scuole di Napoli all'interno delle quali si sono riscontrati casi di Coronavirus. Il Liceo Giambattista Vico in via Salvator Rosa e il Liceo Vincenzo Cuoco in via De Gasperis, entrambi al centro storico della città, sono tra questi: per quanto riguarda quest'ultimo istituto, oggi gli studenti hanno protestato, lamentando che la scuola non è stata chiusa per effettuare la sanificazione dell'interno edificio.