Napoli città dei giovani, un anno di lavoro: ora il capoluogo partenopeo passa il testimone a Potenza

Napoli ha ospitato la cerimonia di premiazione del Premio ‘Città italiana dei Giovani 2024’, in cui è stata annunciata Potenza come la nuova città vincitrice dell’edizione 2024.

Napoli città dei giovani passa il testimone a Potenza per l'anno 2024 e traccia un bilancio delle attività svolte. In occasione di questo passaggio, l'Assessore alle politiche giovanili e al lavoro del Comune di Napoli, Chiara Marciani, ha sottolineato l'importanza del coinvolgimento attivo dei giovani nella vita politica e sociale. Ha inoltre riepilogato i successi ottenuti da Napoli durante il suo mandato nel 2023:

Tra i progetti di maggiore rilievo c'è "Giovani Onlife. La voce della Next Generation", che come Assessorato abbiamo promosso insieme all’Osservatorio Giovani del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università Federico II.

Lello Savonardo, professore Associato di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi alla Federico II spiega qual è stato il percorso dall'Osservatorio Giovani da lui coordinato, in particolare le recenti ricerche che evidenziano quanto le nuove generazioni si sentano distanti o addirittura escluse dalla sfera pubblica:

I giovani sono una straordinaria risorsa per la nostra città. Nell’ultimo anno e con le azioni messe in campo attraverso il Progetto Giovani On Life lo abbiamo dimostrato in modo rilevante.

Li abbiamo resi protagonisti del dibattito pubblico e con la loro creatività e i loro linguaggi abbiamo intercettato mutamenti sociali, idee e riflessioni che adesso saranno il punto da cui partire per sviluppare nuovi progetti e contribuire allo sviluppo culturale ed economico del territorio.