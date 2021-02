Giornata da dimenticare, quella odierna, per i viaggiatori che utilizzano la Linea 1 della metropolitana di Napoli: per quasi l'intera giornata, da poco prima delle 10 fino alle 17.50, la circolazione dei treni è stata limitata alla sola tratta Dante-Piscinola e viceversa; esclusa, dunque, la tratta che dal centro storico conduce al capolinea di piazza Garibaldi. Sono tante, dunque, le scene di assembramenti a cui si è assistito oggi sia sulle banchine, ma soprattutto sui convogli, dove in uno spazio esiguo, soprattutto nelle ore di punta, sono state tante le persone stipate le une addosso alle altre, senza il distanziamento che le norme anti-contagio da Coronavirus imporrebbero, soprattutto in uno spazio angusto come quello che c'è sui treni della metropolitana.

Controlli anti-Covid in centro: multate 26 persone senza mascherina

Intanto, nelle serate di martedì e mercoledì, la Polizia di Stato ha operato controlli anti-Covid nelle zone maggiormente frequentate del centro storico di Napoli come largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, piazzetta Nilo, piazza Bellini, piazza del Gesù e largo Banchi Nuovi: sono state 193 le persone controllate in totale. Di queste, 26 sono state multate perché sorprese in strada senza mascherina, in spregio alle norme anti-contagio previste dalla pandemia di Coronavirus. Inoltre, in via Carrozzieri, i poliziotti hanno sanzionato il proprietario di un bar, aperto oltre l'orario consentito: all'interno sono stati sorpresi tre clienti, che sono stati a loro volta sanzionati. Il locale, come prevedono le norme anti-Covid, è stato chiuso per quattro giorni.