Napoli Calcio, il nuovo Centro Sportivo ad Afragola? Il sindaco: “Contatti ci sono, ora servono investimenti”

Il Napoli “interessato” dal progetto: lo ha spiegato il sindaco Antonio Pannone: “Ora servono opportuni approfondimenti ed investimenti”
A cura di Giuseppe Cozzolino
Il nuovo centro sportivo del Calcio Napoli potrebbe sorgere ad Afragola. "L'area è stata individuata, si tratta di aree private e servirà un investimento", ha spiegato il sindaco Antonio Pannone, intervenuto nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" di Raffaele Auriemma, in onda su Stile TV, "l'amministrazione comunale ha creato la cornice idonea all'investimento, ora servono opportuni approfondimenti e determinare la modalità di interventi", ha aggiunto ancora Pannone.

Il primo cittadino afragolese ha anche illustrato i vantaggi di un centro sportivo costruito nel territorio da lui amministrato: "Area contigua alla stazione dell'alta velocità e tra poco ci sarà anche un nuovo svincolo dall'asse mediano per facilitarne l'arrivo. Poi l'aeroporto dista pochi minuti. L'amministrazione utilizzerà nuovi strumenti, molto agili, come la società di trasformazione urbana e che dovrebbe essere operativa nei prossimi mesi. Così verranno facilitate le procedure amministrative per la realizzazione del centro", ha spiegato Pannone, che ha raccontato come i contatti col Napoli siano durati fino a qualche mese fa, con la società azzurra particolarmente interessata.

"Nei prossimi mesi ad Afragola saranno attive anche altre due stazioni. In prospettiva anche la linea 10 della metro regionale. Area migliore per creare il centro sportivo? A me risulta di sì anche per espressa ammissione del presidente De Laurentiis che ci ha ricevuti un anno fa a Castel Volturno. Ora serve lo sforzo dell'investimento e sono certo che il Napoli si sarà convinto delle buone ragioni per andare avanti", ha aggiunto ancora Pannone. "Abbiamo avuto anche la fortuna che ad Afragola ci sarà il nuovo piano urbanistico. Quindi la società che costituiremo sarà il braccio operativo per trasferire i suoli agli investitori. E speriamo che sia il Napoli, con una cittadella sportiva che avrà il potere di attrarre tanti giovani".

