Napoli, cadavere di un uomo trovato in strada a Chiaia: indagini in corso

Immagine di repertorio

Macabro ritrovamento nella serata di ieri, lunedì 25 agosto, nel cuore del quartiere Chiaia, a Napoli: il cadavere di un uomo, non ancora identificato, è stato rinvenuto per strada in via Andrea d'Isernia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Napoli Centro e quelli della stazione di Posillipo: il cadavere apparterrebbe a un uomo verosimilmente nordafricano, di età apparente di circa 50 anni.

Sul luogo del macabro ritrovamento sono intervenuti anche i carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Operativo di Napoli, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per fare piena luce sulla vicenda e individuare le cause del decesso dell'uomo. Le indagini sul caso sono affidate ai militari dell'Arma della compagnia Napoli Centro.