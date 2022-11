Napoli, bimbo finisce le terapie e regala cioccolatini ai medici: “Per quando avrete nostalgia di me” Accade all’ospedale Santobono, dove Gabriele, uno dei pazienti più piccoli, terminato il suo ciclo di cure, ha regalato dei cioccolatini a tutto il personale sanitario che lo ha curato.

A cura di Valerio Papadia

In molti non hanno trattenuto le lacrime, di gioia ma anche di profonda commozione, all'ospedale Santobono di Napoli, nosocomio pediatrico della città: Gabriele, uno dei pazienti più piccoli del nosocomio partenopeo, proprio ieri ha terminato il suo ciclo di terapie. E allora, come da tradizione, in reparto è stato organizzata una piccola festa per celebrare la guarigione del piccolo e per salutarlo. Solo che, questa volta, è stato il bimbo a fare un regalo a tutti i sanitari che lo hanno curato, donandogli una scatola di cioccolatini sulla quale c'era scritto: "Una dose di allegria per quando sentirete la mia nostalgia".

Il regalo di Gabriele ha commosso tutti

È stato la Fondazione Santobono Pausilipon, attraverso i suoi canali social, a rendere noto quanto accaduto in reparto ieri. Sulla pagina Facebook della Fondazione sono state pubblicate le foto del piccolo Gabriele che, con il suo pigiamino azzurro, tiene in mano un palloncino blu, regalatogli dal personale, senza mai lasciarlo, nemmeno per un attimo.

Su Facebook, inoltre, l'ospedale ha pubblicato anche le fotografie del dolce regalo che Gabriele ha fatto a tutto il personale sanitario che lo ha avuto in cura, con la commovente dedica. "Ebbene, lì la lacrimuccia di nostalgia è scappata a tutti!!!! Perché Gabriele è diventato il bambino di tutti e la mancanza si sentirà eccome!!! Del resto la sua foto dice tutto: come si fa a resistergli?" scrive ancora la Fondazione.