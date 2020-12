Un numero di telefono gratuito da chiamare per un sostegno psicologico in vista delle feste di Natale e soprattutto per chi ha avuto perdite dovute al Coronavirus. Questa l'iniziativa del Comune di Napoli voluta dall'assessore per le pari opportunità Francesca Menna. Sono diciotto gli psicoterapeuti che si sono offerti volontariamente di dare una mano, accettando di mettere la loro professionalità a disposizione degli altri e senza scopo di lucro. Il numero di telefono sarà attivo da lunedì a venerdì (10-12 e 16-20), più il sabato (14-18).

L'iniziativa, chiamata "E tu sai ca nun sì sule" rifacendosi al celebre verso della canzone "Napule è" di Pino Daniele, è già partita in questi giorni. "Si tratta di un periodo dove è difficile incontrarsi e le perdite si sentono di più", ha spiegato l'assessore Francesca Menna, intervenuta su Radio CRC per parlare dell'iniziativa, "Fondamentale dunque mettere a disposizione le proprie competenze per dare voce, soprattutto in questa fase, a chi ha ansie o altre emozioni. Sono momenti, questi, che acuiscono i problemi interni alle mura domestiche". L'assessore Menna ha anche annunciato che a breve saranno aperti i nuovi bandi comunali per i centri antiviolenza e quelli per le case di accoglienza, per poi ricordare a tutti i cittadini di prestare la massima prudenza in vista del primo Natale in piena emergenza Covid ed il rischio di una possibile terza ondata ad inizio 2021: "Sta a noi essere responsabili ed effettuare distanziamento con mascherine, anche dentro casa. Solamente in questo modo possiamo tutelarci", ha spiegato in radio la Menna.