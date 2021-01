Aggredisce i poliziotti durante i controlli anti-Covid: è accaduto ieri sera, mercoledì 27 gennaio, il Largo San Giovanni Maggiore, nel cuore del centro storico di Napoli, dove un uomo di 27 anni, Salvatore Esposito, con precedenti di polizia, è stato arrestato con le accuse di resistenza, lesioni e oltraggio a Pubblico Ufficiale, nonché danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire le proprie generalità. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato sono giunti sul posto, dove erano stati segnalati degli assembramenti, costatando la presenza di numerose persone, in divieto delle norme anti-Covid: alla vista dei poliziotti, la maggior parte dei presenti ha fatto perdere le proprie tracce. Il 27enne però, in evidente stato di agitazione psico-fisica, per sottrarsi ai controlli ha aggredito gli agenti che, soltanto dopo una colluttazione, non senza difficoltà, sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo.

Sono molti i controlli svolti dalle forze dell'ordine a Napoli, soprattutto nelle zone maggiormente frequentate, per verificare il rispetto delle norme anti-Covid, che vietano gli assembramenti e prescrivono l'obbligo di indossare le mascherine protettive per evitare che il Coronavirus si diffonda. Tante, fino ad oggi, le persone multate perché sorprese in strada oppure nei locali senza la mascherina, oppure in assembramento, così come sono state tante le attività commerciali multate e chiuse per 5 giorni, così come prevedono le norme anti-Covid. Proprio al centro storico di Napoli, qualche settimana fa, la Polizia di Stato ha chiuso due bar perché erano aperti oltre le 18.