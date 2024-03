Napoli, ancora scossa di terremoto oggi, tremano i Campi Flegrei: scia sismica ancora in atto Scossa di terremoto dopo le 14 di oggi 8 marzo 2024. Esasperazione e paura per la nuova scia sismica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

C'è stata una nuova scossa di terremoto poco dopo le ore 14 di oggi, 8 marzo 2024 ai Campi Flegrei, interessati da una scia sismica dalla notte di ieri. L'evento tellurico di magnitudo ancora da stabilire è stato distintamente avvertito in zona, Bacoli, Pozzuoli (via Napoli, Solfatara, via Antininana) e anche nell'area ricadente nel Comune di Napoli, ovvero ad Agnano. Il terremoto si inscrive nell'ambito dei movimenti bradisismici ben noti e che riguardano l'area della caldera flegrea.

Il Comune di Pozzuoli ha reso noto che lo sciame sismico è ancora in corso: fra ieri e oggi erano stati oltre 25 i terremoti registrati.