Musei aperti il 31 dicembre e Capodanno 2024 a Napoli Napoli aperta per turisti e amanti dell'arte: a Capodanno numerose le possibilità, si potranno visitare musei, parchi archeologici e luoghi di cultura.

In occasione di San Silvestro e Capodanno 2024 la mappa di Napoli è ricca di musei e luoghi della cultura a Napoli regolarmente aperti al pubblico. Dalla Direzione Musei del Ministero della Cultura spiegano che gli elenchi delle aperture sono via via in corso di aggiornamento. Sia domenica 31 dicembre che lunedì 1 gennaio 2024 a Napoli si potranno visitare i musei, parchi archeologici e luoghi di cultura.

Musei aperti il 31 dicembre 2023 a Napoli

Casa Rossa, Anacapri

Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento, Napoli

Certosa di San Giacomo, Capri

Certosa e Museo di San Martino

Grotta Azzurra, Anacapri

Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Museo Archeologico Penisola Sorrentina "Georges Vallet", Piano di Sorrento

Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, Bacoli

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze

Museo Storico Archeologico e Area Archeologica di San Paolo Belsito, Nola

Museo della Ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Palazzo Reale di Napoli

Palazzo di Tiberio e Villa Jovis, Capri

Parco Archeologico dei Campi Flegrei, Parco Archeologico delle Terme di Baia

Parco Archeologico di Ercolano, Ercolano

Parco e Tomba di Virgilio

Parco Archeologico di Pompei, Pompei

Villa Damecuta, Anacapri

Musei Aperti il 1 Gennaio 2024

Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, Bacoli

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Palazzo Reale di Napoli

Parco Archeologico delle Terme di Baia, Bacoli

Parco Archeologico di Cuma, Pozzuoli

Parco Archeologico di Ercolano, Ercolano

Parco Archeologico dei Campi Flegrei – Anfiteatro Flavio, Puteoli, Pozzuoli