in foto: Swen Andreas Trani [Foto da Facebook]

Un infarto fulminante ha stroncato la vita di un uomo di 39 anni mentre giocava a calcetto. Si tratta di Swen Andreas Trani, cittadino di origine tedesca ma da anni residente a Ischia. Sposato, lascia una moglie e tre figli. Il tutto è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 7 luglio, attorno alle 23, al campo sportivo don Luigi Di Iorio di Barano d'Ischia, durante una normale partita a calcetto tra amici. Swen ha accusato un malore e si è accasciato al suolo, perdendo subito i sensi. Inutili i tentativi di rianimarlo: prima due compagni di squadra, entrambi medici, hanno provato con un massaggio cardiaco, poi sono intervenuti con un defibrillatore; poco dopo sono arrivati anche i sanitari del 118. Ma per il trenntanovenne non c'è stato nulla da fare.

Sposato e padre di tre figli, tutti piccoli, Swen Andreas Trani era originario di Düsseldorf (capitale del Land della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania), ma da anni viveva sull'Isola Verde ischitana, dove era sposato con una donna del posto. Sul posto, mentre il personale sanitario del 118 intervenuto stava constatando il decesso dell'uomo, sono giunti anche i carabinieri di Ischia, per coordinare le indagini. Ma dopo aver raccolto testimonianze e ascoltato i medici intervenuti, è stato deciso di non disporre l'esame autoptico. La salma è stata così restituita ai familiari che nelle prossime ore si muoveranno per organizzare i funerali dell'uomo. Unanime il cordoglio di amici e parenti: molto conosciuto in tutta l'isola, dove lavorava come tecnico informatico, la sua morte ha lasciato di stucco l'intera Isola Verde.